Прем'єр доручив Степанову до вечора опублікувати постанову про пом'якшення карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову до вечора 6 травня опублікувати на Урядовому порталі постанову щодо пом'якшення карантинних заходів з 11 травня.

Про це Шмигаль сказав, відкриваючи засідання уряду 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерству охорони здоров'я було доручено доопрацювати постанову № 211, тобто йдеться про зміни, які ми ухвалили щодо пом'якшення карантину. Поки що ми не бачимо фінального документа. Максиме Володимировичу, прохання працювати швидше, сьогодні треба показати документ, щоб люди почали готувати свій бізнес до запуску... Сьогодні ввечері постанову публікуємо на сайті", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що до 11 травня бізнес має бути готовий до роботи в нових умовах.

"Акцентую увагу міністра охорони здоров’я і головного санітарного лікаря, що дуже важливо дослухатись до порад, які надходять від бізнесу і людей, щоб все було правильно організовано і працювало на практиці коректно", - сказав Шмигаль.

З цього приводу очільник МОЗ Степанов зауважив, що міністерство збирає відповідну інформацію також від інших міністерств і зводить в один документ.

"Я поставив завдання, щоб сьогодні вже це все повністю було, щоб сьогодні під вечір ми могли повісити на сайт, а завтра, відповідно, надрукувати", - додав Степанов.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 травня з умовою дводенного доопрацювання постанови.

Від 11 травня в Україні буде дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, відновлять роботу заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування, або дитячих зон, або зон розваг в ТРЦ, заклади харчування на винос, літні майданчики в кафе та ресторанах, які знаходяться під відкритим небом, буде дозволено відновити тренування спортивних команд на спортивних базах, відновлять роботу стоматологічні клініки, нотаріуси, адвокати, аудитори, перукарні, салони краси.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для відновлення роботи з 11 травня низки закладів, а також правил відвідування зон відпочинку.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.