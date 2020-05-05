Малий бізнес підтримав шляхи пом’якшення карантину

Координаційна рада з питань розвитку мікро- та малого підприємництва обговорила план пом’якшення карантинних заходів, що запроваджуватимуться урядом за ініціатив, розроблених Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Мінекономіки всебічно підтримує пом’якшення карантину, особливо з метою розблокування діяльності мікро- та малого підприємництва. Вчора уряд вже прийняв перші рішення аби з 11 травня ми всі почали повертатись до звичного життя, а бізнес розпочав відновлення - почав заробляти, платити зарплати, аби все більше людей повертались до роботи”, - сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович під час засідання координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва.

Уряд вже дозволив з 11 травня працювати закладам харчування на виніс, а ресторани та кафе зможуть відкривати літні майданчики. Дозволили надавати стоматологічні послуги, працювати адвокатам, нотаріусам та аудиторам. Запрацює оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами. При цьому до 11 травня будуть розроблені умови, за якими зможуть працювати інші заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями, наприклад, перукарні. Окрім дозволів Мінекономіки також підтримує збереження мораторію на перевірки бізнесу.

“Запроваджені карантинні заходи довели свою ефективність. Аналіз вказує на відносно стабільне протікання епідемічного процесу без вираженої тенденції до його зниження. Разом з тим, запроваджені заходи реагування дозволяють не допускати його неконтрольованого розвитку та підтримувати навантаження на систему охорони здоров’я на допустимому рівні. Введені обмеження почнуть пом’якшуватись вже з 11 травня, Міністерство охорони здоров’я розробляє рекомендації, дотримання яких дозволить безпечно відновлювати роботу бізнесу та потроху повертатись до звичного життя”, - повідомив на зустрічі заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Учасники засідання також обговорили пропозиції бізнесу щодо додаткового зняття обмежень з 11 травня та подальші кроки виходи з карантину.

“Всі ці пропозиції, і що надходили раніше, фіксуються в Мінекономіки - саме таким чином, перебуваючи в постійному діалозі, ми й готуємо пропозиції Уряду як саме підтримувати бізнес чи не заважати йому ефективно працювати”, - додав Дмитро Романович.

Координаційна рада з питань розвитку мікро- та малого підприємництва є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою покращення умов для розвитку підприємництва. До її складу входять представники міністерств, НБУ, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад”, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”, громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів мікро-та малого підприємництва