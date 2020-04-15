У ТППУ пояснили, як бізнес має оплачувати оренду під час карантину

Підприємці, які в умовах карантину орендують приміщення, можуть сплачувати лише вартість комунальних послуг.

Відповідне роз`яснення Торгово-промислова палата України (ТППУ) надала у розпорядження Укрінформу.

"Підприємці, які орендують приміщення та фактично не можуть скористатись ними через запровадження карантину, за березень мають сплатити лише вартість комунальних послуг або можуть домовитись з власниками нерухомості про повне скасування орендної плати. Ця норма передбачена у змінах до Цивільного кодексу, які парламент ухвалив 13 квітня у законопроєкті 3279-д", - наголосили у прес-службі Торгово-промислової палати України.

Як роз`яснили у ТППУ, оскільки у березні власники майна були звільнені від сплати податків, то підприємці і малий бізнес «на карантині», які орендують приміщення, муситимуть заплатити лише за комунальні послуги. У квітні розмір орендної плати для зупинених бізнесів не може перевищувати частки у платі за майно і за комунальні послуги, які фактично сплатить орендодавець.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков нагадав, що раніше парламент звільнив власників землі і нерухомості від сплати майнових податків за березень 2020 року. За оцінками ТППУ, від цього вони змогли заощадити близько 2,9 млрд грн.

"Проте, пільга, надана власникам майна-орендодавцям, у багатьох випадках, не призвела до зменшення орендної плати для підприємців, які були змушені зупинити роботу на час карантину. Ми звертали увагу влади на це питання і підхід до його вирішення у інших країнах – пільгу по сплаті податків на майно отримують ті орендодавці, які роблять суттєву знижку для орендарів на період карантину», - зазначив президент ТППУ.

За його словами, питання плати за оренду приміщень є темою близько 95% звернень до системи торгово-промислових палат.

Президент ТПП України також зазначив, що доцільно надати місцевим органам влади право переглядати розміри плати за землю та податку на нерухомість до кінця 2020 року. Відповідно до існуючої практики, розмір цих податків на 2020 рік було встановлено до 1 липня 2019 року. У разі надання такого дозволу місцева влада могла б надавати пільги підприємцям, які цього насправді потребують. Наразі місцева влада може впродовж 2020 року змінити лише ставку єдиного податку.