Від карантину найбільше постраждає малий бізнес – Лібанова

Карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу, найбільше вплинуть на мікро- та малий бізнес, а у найскладнішому становищі опиняться мешканці великих міст.

Про це в ефірі «Шустер LIVE» заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи НАН України Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«300 тисяч (безробітних – ред.) - це ті люди, які звернулись по реєстрацію до центрів зайнятості. Насправді, безумовно, безробіття більше, не всі реєструються, не всі очікують на допомогу по безробіттю. Перший, хто «ліг»,- це мікробізнес, малий бізнес. Середній - трошки ще тримається, у великого (бізнесу – ред.) трошки більша подушка безпеки. І відповідно до цього, держава має допомагати мікробізнесу і малому бізнесу. Він перший «ліг» і він перший зможе піднятися», - заявила Лібанова.

За її словами, малий бізнес в жодній країні світу не створював економічних проривів, але це та сфера діяльності, яка забезпечує величезну соціальну функцію – соціальну зайнятість. Саме ця сфера дає робочі місця найбільш вразливим верствам населення.

Крім того, за прогнозами директорки Інституту демографії, у найскладнішому становищі наразі опинились мешканці великих міст, які не просто залишились без роботи, а й позбавлені можливості орендувати житло.

«У найгіршому становищі опиняються мешканці великих міст, як не дивно. Тому що там багато внутрішніх мігрантів, які живуть дуже часто в орендованих квартирах. Вони сьогодні залишилися не просто роботи, засобів до існування, але вони втратили фактично і житло. Їм немає за що винаймати житло і це є величезною проблемою», - наголосила вона.

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Лібанова зазначила, що керівництво держави першочергово має зосередитись на вирішенні проблем малого бізнесу, розробити посткоронавірусні напрямки, а також подбати про майбутню стратегію розвитку України.

Як повідомлялось, станом на 08.04.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих в Україні безробітних становить 364 тис. осіб.