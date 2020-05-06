Транспорт у Києві працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня – Кличко

Наземний громадський транспорт у столиці працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі, до 22 травня.

Про це під час брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо про перший етап послаблення, то йдеться про послаблення і поступовий вихід з карантину, а не про повне зняття всіх обмежень. Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі, до 22 травня точно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що водночас буде збільшено кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені.

"Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту, а бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи", - сказав він.

Метро, за словами Кличка, відкриється за рішенням уряду.

"Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду, і це буде не одразу", - зазначив столичний мер.

Також Кличко зауважив, що приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу, з початком послаблень обмежувальних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві зафіксовано 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 68 осіб, 17 випадків - у Києво-Печерській Лаврі.