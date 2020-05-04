Кличко назвав райони Києва, які б’ють "рекорди" за кількістю хворих COVID-19

Печерський та Дарницький райони Києва є лідерами по кількості хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останнім часом рекорди по кількості хворих б'є Дарницький район, і там вже 256 хворих, він вийшов на друге місце після Печерського району, де зареєстровано 333 хворих", - сказав Кличко.

Кличко зазначив, що Дарницький район є густонаселеним, там багато людей перебувають в публічних місцях і там менше дотримуються правил безпеки.

Як повідомлялось, у Києві вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Україні станом на 4 травня лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.