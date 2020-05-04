У Києві підтвердили 1535 випадків коронавірусу, за добу - 24

У Києві вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилась ще на 24 людини. Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 27 людей померли", - сказав Кличко.

За його словами, за минулу добу хворобу підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 року, у вісьмох чоловікiв від 19 до 74 років та хлопця, якому 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.