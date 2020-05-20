Дитсадки у Харкові відкриються з 1 червня - мерія

Дитячі садки у Харкові мають запрацювати з 1 червня, після чергового етапу послаблення карантинних заходів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі міськради з посиланням на директора Департамента освіти міськради Ольгу Деменко.

"Офіційного розпорядження в місті ще не отримали, рішення про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, швидше за все, буде прийнято в країні 25 травня. Тому, за дорученням керівництва міста, вжито низку заходів, які працівники дошкільної освіти повинні виконати наступного тижня, щоб з 1 червня відновити роботу дитячих садків", - зазначила Деменко.

За її словами, напередодні в дитсадках проведуть генеральне прибирання, продезинфікують усі поверхні: "Є дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту. До того ж, під час карантину в навчальні установи надійшло 1,5 млн масок, які частково роздали батькам та працівникам, і в кожному навчальному закладі є резерв засобів".

"Треба закупити продукти, а для цього треба знати, скільки дітей будуть ходити до дитсадків. У ясельних групах приблизно по 15 дітей, але у звичайні дні групи відвідають не більше 10, у групах садків - 20-25 дітей, відвідують не більше 15.. Є й кадрові питання, бо серед працівників є люди у віці 60 років", - додала Деменко.

За її словами, після відкриття дитсадків співробітникам і дітям будуть вранці і протягом дня вимірювати температуру: "Приймати дітей будуть не в приміщенні, а на вулиці. Крім того, в дитсадках не проводитимуть заняття, які передбачають близький контакт дітей".

За словами Деменко, в місті більшість дитячих садків - типові: "Вони побудовані таким чином, що в них можна реалізувати всі карантинні заходи. Групи мають два приміщення, а кожна з кімнат - площею не менше 30 кв. м".

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня почалося поступове їх послаблення.

Сьогодні карантинні заходи подовжено до 22 червня. При цьому діятиме адаптивний карантин: обмежувальні заходи будуть поступово пом’якшуватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.