Ситуація у більшості областей дозволяє відкрити спортзали та заклади освіти - Шмигаль
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.
“Відсьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення”, - зазначив Шмигаль.
За його словами, рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС.
Прем’єр-міністр зазначив, що звичне життя поступово повертається до України, але закликав громадян бути на сторожі власного здоров’я.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні на 1 червня 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків.