Ситуація у більшості областей дозволяє відкрити спортзали та заклади освіти - Шмигаль

Епідеміологічна ситуація в більшості областей дозволяє 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.

“Відсьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС.

Прем’єр-міністр зазначив, що звичне життя поступово повертається до України, але закликав громадян бути на сторожі власного здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на 1 червня 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків.