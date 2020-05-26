Ресторани і кафе можуть повноцінно запрацювати з 10 червня - Степанов

Наразі епідеміологічна ситуація не дозволяє повноцінної роботи ресторанів і кафе, але це може бути можливим з 10 червня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 26 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас, окрім того, робота навинос. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня", - сказав Степанов.

Міністр додав, що МОЗ з розумінням ставиться до прохання українських підприємців щодо повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

"Але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні, і ті заходи, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття низки закладів та часткове поновлення руху громадського транспорту.