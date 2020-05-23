У МОЗ сказали, коли можуть дозволити масові заходи

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що проведення масових заходів буде можливе лише тоді, коли МОЗ переконається, що немає загрози для життя та здоров’я громадян.

Про це на брифінгу в суботу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Раніше 22 червня це неможливо, тому що все, що стосується масових заходів, я думаю, що всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров’я та життя наших громадян», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, коли в Україні відкриють для відвідувачів боулінг-клуби.

Водночас він нагадав, що на першому етапі пом’якшення карантину, який розпочався 11 травня, була дозволена робота торговельно-розважальних центрів, але без розважальних зон, без закладів харчування, які розташовані в ТРЦ, і з дотриманням відповідних умов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 580 випадків COVID-19. За добу - 432 нові випадки.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

Також із 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.