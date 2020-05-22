Харківське метро запрацює у понеділок

Харківський метрополітен планується відкрити для пасажирів у понеділок, 25 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

"У зв'язку з ослабленням карантину і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку", - зазначив мер Харкова.

Кернес також нагадав, що карантин не скасовано, а тільки послабленийо: "Необхідність дотримуватися санітарних норм в у громадському транспорті, включаючи метро, ​​діє й сьогодні".

Міський голова додав, що на його сторінці у Facebook можна залишити побажання про те, як поліпшити роботу громадського транспорту в період послаблення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер розповів кореспонденту агентства, що метрополітен готовий до відкриття з ранку 25 травня, очікують тільки інформації від центральної і місцевої влади з уточненнями вимог для персоналу метро - це більше 2 тисяч осіб - і для пасажирів. Персонал метрополітену на 100% забезпечений засобами індивідуального захисту, відпрацьовані нічна дезінфекція вагонів, графік прибирання, пропускна система, є можливість дотримуватися дистанції.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 - летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.