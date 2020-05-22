На Харківщині подорожчав проїзд в приміських поїздах

Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» підняла тарифи на проїзд у приміських поїздах на Харківщині, зрівнявши ціни з сусідніми областями.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу прессекретар «Південної залізниці» Ірина Гаманенко.

«Ціни на проїзд на приміському сполученні по Харківській області приведено у відповідність з єдиним тарифом по території, яку обслуговує «Південна залізниця». У Полтавській та Сумській областях тариф затвердили ще в квітні минулого року. Від Харківської облдержадміністрації ми отримали листа лише 5 травня 2020 року», - розповіла Гаманенко.

Починаючи з 22 травня, перші п'ять кілометрів шляху, що раніше коштували 3,5 грн, обійдуться у 8 грн. За проїзд на відстань у 6-10 км пасажири заплатять 10,5 грн (було - 4,47 грн), за 11-20 км - 11 грн (замість 4,95 грн), за 30 км - 40 грн (раніше - 17,3 грн).

За словами Гаманенко, після відповідного рішення Кабміну «Південна залізниця» готова оперативно вивести приміські поїзди.

«Вже проведені поточні технічні роботи, все пофарбовано, продезінфіковано. Чекаємо наказу від уряду», - зазначила прессекретар.