На Донеччині більше як половина випадків COVID-19 - у Маріуполі

У Донецькій області зі 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у мешканців Маріуполя зафіксували найбільше - 93 випадки.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.

«В Донецькій області зареєстровано 148 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з них 7 дітей. У місті Маріуполь найбільше – 93 випадки захворювання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після Маріуполя по кількості хворих йде місто Бахмут, в якому зареєстровано 10 випадків зараження на COVID-19, потім Мангушский район – 7 випадків, у Краматорську – 6 випадків, у Слов’янську та Костянтинівці – по 5 випадків, у Нікольському районі – 4 зараження, в інших містах та районах – по 1 - 3 випадки.

В ОДА також нагадали, що серед хворих на COVID-19 вже 41 медичний працівник, з яких 34 особи – це медики з міста Маріуполь. Там зараження відбулося в обласній лікарні інтенсивного лікування, де був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього з'явилася клінічна картина захворювання COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

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Серед хворих на Донеччині - 78 жінок та 70 чоловіків.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

У Донецькій області зафіксовано 148 випадків COVID-19, з них 4 - летальні, 62 особи одужали, 82 - продовжують лікування.