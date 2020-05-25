На Донеччині більше як половина випадків COVID-19 - у Маріуполі
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.
«В Донецькій області зареєстровано 148 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з них 7 дітей. У місті Маріуполь найбільше – 93 випадки захворювання», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після Маріуполя по кількості хворих йде місто Бахмут, в якому зареєстровано 10 випадків зараження на COVID-19, потім Мангушский район – 7 випадків, у Краматорську – 6 випадків, у Слов’янську та Костянтинівці – по 5 випадків, у Нікольському районі – 4 зараження, в інших містах та районах – по 1 - 3 випадки.
В ОДА також нагадали, що серед хворих на COVID-19 вже 41 медичний працівник, з яких 34 особи – це медики з міста Маріуполь. Там зараження відбулося в обласній лікарні інтенсивного лікування, де був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього з'явилася клінічна картина захворювання COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.
Серед хворих на Донеччині - 78 жінок та 70 чоловіків.
Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.
У Донецькій області зафіксовано 148 випадків COVID-19, з них 4 - летальні, 62 особи одужали, 82 - продовжують лікування.