Карантинні пункти по периметру Чернівецької області припинили роботу
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
"Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 травня, припинили функціонувати карантинні контрольно-пропускні пункти, що були розташовані по периметру Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.
Разом з цим, наголосили в поліції, враховуючи поточну епідемічну ситуацію в регіоні, до 22 червня на Буковині продовжують діяти карантинні обмежувальні заходи.
За даними Чернівецької ОДА, за весь період в області підтверджено 3083 випадки зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 804 буковинця. Зафіксовано 133 летальних випадків серед осіб, інфікованих коронавірусом.
В Україні станом на 25 травня лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.
Як повідомляв Укрінформ, з 3 квітня почала діяти заборона в’їзду на територію Чернівецької області та виїзду з неї, щоб максимально обмежити контакти між громадянами та запобігти поширенню коронавірусної інфекції за межі області.