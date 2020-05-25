Карантинні пункти по периметру Чернівецької області припинили роботу

Карантинні контрольно-пропускні пункти, облаштовані на в'їздах та виїздах з Чернівецької області для запобігання поширенню коронавірусній епідемії, припинили роботу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сьогодні, 25 травня, припинили функціонувати карантинні контрольно-пропускні пункти, що були розташовані по периметру Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, наголосили в поліції, враховуючи поточну епідемічну ситуацію в регіоні, до 22 червня на Буковині продовжують діяти карантинні обмежувальні заходи.

За даними Чернівецької ОДА, за весь період в області підтверджено 3083 випадки зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 804 буковинця. Зафіксовано 133 летальних випадків серед осіб, інфікованих коронавірусом.

В Україні станом на 25 травня лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, з 3 квітня почала діяти заборона в’їзду на територію Чернівецької області та виїзду з неї, щоб максимально обмежити контакти між громадянами та запобігти поширенню коронавірусної інфекції за межі області.