На Буковині за добу додалося ще 55 випадків COVID-19

24 травня у Чернівецькій області підтвердили 55 випадків коронавірусу, загалом в області – 3083 заражень.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною. 24 травня обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків. 55 із них виявилися позитивними. Таким чином, загальна кількість недужих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3083 осіб", - йдеться у дописі.

Нагадаємо: в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.