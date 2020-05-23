На Буковині загальна кількість інфікованих COVID-19 перевищила 3 тисячі осіб

Кількість хворих коронавірусом у Чернівецькій області з початку епідемії перевищила 3 тисячі осіб.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За добу в області було зареєстровано 63 випадки COVID-19. Загальна кількість хворих з початку епідемії склала 3027 особи.

Також за добу в області від коронавірусу одужали 15 осіб, всього з початку епідемії - 797.

Нагадаємо: станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.