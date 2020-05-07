Кличко — про коронавірус: Загроза ще не відступила попри позитивні цифри

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці протягом останнього тижня то зменшується, то збільшується, і загроза ще не відступила.

Про це він сказав на брифінгу 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Число підтверджених випадків протягом останнього тижня хвилеподібне: воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза попри сьогоднішні позитивні цифри, не відступила, і розслаблятися не можна. Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде, і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень", - сказав Кличко.

Він повідомив, що за минулу добу в Києві одужали 11 людей. Усього від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 людей.

За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

У Києві вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.