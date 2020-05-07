У Києві підтвердили ще 24 випадки COVID-19, один - летальний

У Києві зареєстрували вже 1675 підтверджених випадків COVID-19.

Про це на брифінгу в четвер заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 особи, серед них 5 медиків. Один випадок летальний", - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Померли у столиці від цієї хвороби 29 осіб.

"Захворіли11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років і два хлопчики – 12 і 13 років", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.