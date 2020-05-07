Степанов розповів, звідки нові випадки коронавірусу у Києво-Печерській лаврі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що 17 нових осіб в Києво-Печерській лаврі, в яких виявлено COVID-19, були контактними з хворими.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми кажемо про Києво-Печерську лавру, то ми повинні казати, що на сьогодні є 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це всі люди, які були контактні з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому, вони перебували на самоізоляції й зараз вже із виходу із самоізоляції їм було зроблено ПРЛ-тестування. У 17 осіб виявили позитивний тест. Відповідно, підтверджений у них COVID-19», - розповів Степанов.

На запитання, чи запровадить МОЗ карантин щодо заповідника, що розміщений на території Києво-Печерської лаври, Степанов зауважив, що «в органах місцевого самоврядування є відповідне повноваження щодо посилення карантинних заходів, встановлення відповідно санітарного контролю на території того чи іншого закладу, в даному випадку на території заповідника».

«Все це буде встановлено за рішенням органів місцевої влади, буде зроблено відповідне подання від санітарного лікаря міста Києва», - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в середу, 6 травня, поінформував про підтверджені 68 випадків коронавірусу в Києві протягом доби, із яких 17 - у Києво-Печерській лаврі.