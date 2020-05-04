Хворих COVID-19 у Святогірській лаврі зараз немає – ОДА

На сьогоднішній день хворих на COVID-19 серед мешканців Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині, де близько 350 людей приймали участь у нічному богослужінні на Великдень, зараз немає.

Про це 4 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні, ті люди, які мешкають у Святогірській Лаврі до медичної допомоги в Слов’янськ не звертались, лабораторного дослідження не проводилося. Хворих виключно з мешканців Святогірської Лаври станом на сьогодні немає», - сказав Педенко, відповідаючи на запитання журналістів про захворюванність у лаврі та Святогір’ї.

Педенко також додав, що по місту Святогірськ також хворих на COVID-19, або з підозрою на цю хворобу не зареєстровано, до мобільних медичних бригад ніхто не звертався.

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Як повідомлялося, на Донеччині триває досудове розслідування за фактом участі близько 350 людей у богослужінні на Великдень в ніч з 18 на 19 квітня в Святогірській Свято-Успенській лаврі. Проводяться необхідні слідчі дії по ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 всього 81 людей, з яких 2 померли, 13 – одужали, а решта ще лікуються.

Станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.