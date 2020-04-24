Настоятель Почаївської лаври не дотримав обіцянок закрити храм на Великдень

Настоятель та духовенство Свято-Почаївської лаври порушило обіцянки про закриття храму на Великдень.

Таку заяву зробив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський під час суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Я особисто розмовляв з владикою ще заздалегідь, орієнтовно десь 3-4 тижні тому. Зокрема, йшлося про певні домовленості щодо закриття їхнього лаврського готелю. Так, його закрили, як і домовлялися. Пізніше перемовини із духовенством лаври вів начальник головного управління поліції у Тернопільській області. Деякі домовленості були виконані, деякі – ні. Зокрема, щодо дезінфекції територій лаври, інші речі, то вони були виконані. Але все-таки, лаврські церкви не були закриті. Богослужіння відбувались не тільки ззовні, як ми домовлялися, але й в храмі, куди прийшло багато людей", - підкреслив Стефанський.

Він також сказав, що своїм рішенням районна влада Кременеччини повністю заблокувала місто Почаїв на вхід і на вихід. Зачинена і Почаївська лавра. Тобто, намісником лаври були виконані ті домовлення, про які йшлося ще до Великодня.

Стефанський також сказав, що місцеве населення підтримує таке рішення районної влади, щодо блокування міста, хоча є й такі, які мають протилежну думку.

"Ми не мали права допустити розповсюдження того коронавірусу на весь Кременецький район, Тернопільську область і далі. Тому, думаю, поступили правильно", - додав голова районної ради.

Також, за його словами, епідеміологи визначили місто Почаїв із 8-тисячним населенням повністю контактним. На той момент, коли були запроваджені жорсткі заходи, вже було 30 захворілих.

Нині ж їх стало вже 46 і, за словами Володимира Стефанського, на ранок 24 квітня, ця кількість може збільшиться ще на 13-15 осіб.

Як повідомляло агентство, Свято-Успенську Почаївську лавру 21 квітня закрили на карантин, а навколо міста Почаєва встановлено карантинно-пропускні пости.

На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За словами начальник ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.