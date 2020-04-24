Настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври скаже, хто був на богослужінні у Великдень

Настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври, що на Донеччині, готовий надати поліції інформацію про кожного, хто перебував на богослужінні у Великдень в ніч з 18 на 19 квітня.

Про це 24 квітня в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержвдміністрації Павло Кириленко, передає кореспондент Укрінформу.

"В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню також слідчими проводилася розмова з настоятелем Лаври, де він і надав інформацію, що він готовий про кожного, а йому відомий кожний, хто там перебував, надати інформацію про них. І також вони самі готові будуть надати цю інформацію", - сказав очільник області.

Він нагадав, що з порушенням встановлених карантинних умов та правил у Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні на Великдень взяли близько 350 громадян.

За вказаним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

"Досудове розслідування здійснюється безпосередньо Національною поліцією", - уточнив Кириленко.

Він пояснив, що на цьому богослужінні були люди переважно одного кола – священнослужителі, переселенці з тимчасово окупованих територій, які живуть на території лаври, жителі Святогірська, які постійно відвідують церковні служби. Кириленко підкреслив, що масового паломництва, а тим більш з інших регіонів, не було через те, що в області ще до Великодніх свят (з 28 березня 2020 року) був запроваджений режим «червоний» – обмеження в’їзду в область та виїзду з неї.

"Але провадження зареєстровано і слідчі дії по ньому проводяться. І, не дай Боже, у випадку збільшення захворюваності і безпосоредньо серед осіб, які прибували в Лаврі, також реакція буде відповідна. Буде, згідно чинного законадавства і відповідно санкції статті вказанної кваліфікації", - підкреслив Кириленко.

Настоятелем Свято-Успенскої Святогірської Лаври є Митрополит Арсеній (в миру Ігор Федорович Яковенко).

Як повідомлялося, в Донецькій області на вечір 23 квітня зареєстровано 24 підтвердження зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з цих випадків 1 летальний, 10 людей, які одужали, та 13 – продовжують лікування.

В Україні на 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, усього досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки.