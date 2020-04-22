Всіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень, хочуть протестувати на COVID-19

Близько 350 людей, які на Великдень взяли участь у богослужінні Святогірській Свято-Успенській лаврі, вже перебувають в ізоляції в межах певної території. Вирішується питання їх тестування на COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної дміністрації Павло Кириленко.

«Фактично люди, які взяли участь у богослужінні, вже перебувають в ізоляції в межах певної території (оскільки, як я вже зазначав, переважна більшість з них проживає на території лаври)», - написав очільник області.

Він зазначив, що за потреби, у разі зміни ситуації чи погіршення стану їхнього здоров’я, вони будуть переміщені до установи, яка визначена як місце обсервації, та отримуватимуть необхідну медичну допомогу. Зараз вирішується питання організації тестування учасників богослужіння на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Кириленко нагадав, що у Великодню ніч в Святогірській Свято-Успенській лаврі зібралося до 350 осіб. Це священнослужителі, внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також місцеві парафіяни, які постійно відвідують богослужіння.

На це поліція відреагувала відповідно до законодавства, порушивши кримінальне провадження, підкреслив керівник області.

Як повідомлялося, в Україні з 6 квітня у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

З 17 березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Напередодні Великодня Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.

в Україні на 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Усього досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.

В Донецькій області на 22 квітня зареєстровано 18 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, цих випадків 1 летальний, 10 людей, які одужали, а 8 – продовжують лікування.