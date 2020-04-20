Почаїв закривають на в’зд та виїзд через спалах коронавірусу

У місті Почаїв Кременецького району, де розташована Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в'їзд/виїзд.

Про це написав перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич у Facebook.

"Щойно відбулось позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ та НС. Зважаючи на різке зростання захворюваності на COVID-19 в м. Почаїв з 10:00 год. 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд з карантинної зони міста", - наголосив Онишкевич.

Він додав, що за попередню добу офіційно у м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, загалом у Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Онишкевич наголосив, що з 21 квітня у Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, котрий впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста і лише за відповідними перепустками.

Як повідомляв Укрінформ, у містечку Почаїв одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили. Коронавірус діагностували в чотирьох медсестер.

Крім того, МОЗ підозрює, що в Почаївській лаврі — масове захворювання на коронавірус, але не може це підтвердити, тому що настоятель відмовляється від співпраці. Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільській області сказала головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.