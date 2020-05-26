Київська електричка відновлює роботу з 1 червня

У Києві міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України, тобто з 1 червня.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно з цим планом, з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні, у тому числі і в міській електричці", - сказав Кличко.

Крім цього, за його словами, КП "Київпастранс" замовило у філії "Укрзалізниці" ремонт столичної міської електрички.

Мер повідомив, що планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також їх технічне обслуговування.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19. За добу - 339 нових випадків.