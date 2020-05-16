Керівники лікарень повідомляють лише про кожного другого медика з COVID-19 - Ляшко

Керівники лікарень повідомляють лише про кожного другого медика з COVID-19 - Ляшко

Укрінформ
Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників має розглядатися як професійне захворювання.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика! Розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою», - йдеться в дописі.

Ляшко зазначив, що ситуація обговорювалася 15 травня на черговій нараді з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та МОЗ

Зокрема, за його словами, усі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу профільних комісій.

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«Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЕБтНС.  Тому що медики не повинні страждати через бюрократичні процедури», - наголосив головний санлікар.

Як повідомлялося, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. Серед інфікованих - 1220 дітей та 3420 медпрацівників.

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