Керівники лікарень повідомляють лише про кожного другого медика з COVID-19 - Ляшко

Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників має розглядатися як професійне захворювання.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика! Розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою», - йдеться в дописі.

Ляшко зазначив, що ситуація обговорювалася 15 травня на черговій нараді з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та МОЗ.

Зокрема, за його словами, усі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу профільних комісій.

«Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЕБтНС. Тому що медики не повинні страждати через бюрократичні процедури», - наголосив головний санлікар.

Як повідомлялося, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. Серед інфікованих - 1220 дітей та 3420 медпрацівників.