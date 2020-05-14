ІФА-метод значно розширить тестування на коронавірус в Україні - Ляшко

В Україні запустять тестування на коронавірусну інфекцію методом ІФА (імуноферментного аналізу), що дозволить охопити більше людей.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше - на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, які треба буде тестувати", - зазначив Ляшко.

За його словами, також буде збільшено кількість приладів, на яких можна робити ПЛР-тести.

"Нам часто закидають, що Україна мало тестує. Звісно, ми не тестуємо стільки, як Німеччина чи США… Але у лютому ми могли тестувати 200-500 зразків, зараз ми можемо тестувати 10 тисяч зразків на добу", - наголосив головний санлікар.

Він указав, що сьогодні в Україні тестують 7-8 тисяч зразків методом ПЛР.

"На вихідних ми тестуємо по 5 тисяч, люди не звертаються і чекають до понеділка. Я хотів би закликати при появі симптомів на вихідних телефонувати сімейному лікареві та на "швидку", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали.