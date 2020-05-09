Україна включає в офіційну статистику тільки ПЛР-тестування - Ляшко

В дані офіційної статистики щодо кількості заражень коронавірусом Україна подає результати виключно тестування методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Україна показує тестування виключно полімеразної ланцюгової реакції. Ви не побачите в нашій статистиці ні швидких тестів, ні ІФА-тестів, ні інших тестів, які не є діагностичними", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що попервах Україна могла робити 200-300 тестів за день, а зараз спроможності зросли до 10 тисяч за добу. Ляшко додав, що МОЗ робить усе можливе для поетапного збільшення кількості тестувань.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.