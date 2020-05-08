Без карантину в Україні могло бути вже до 240 тисяч хворих COVID-19 – Ляшко

Без впровадження карантинних заходів в Україні зараз могло б бути 220-240 тисяч хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В нас є ряд прогнозів. Ряд прогнозів, які були розроблені ще до того, як ми впровадили карантин... Якби ми не впроваджували карантинних заходів, у нас би за прогнозами зараз десь було 220-240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Далі питання летальності, і питання пікових навантажень", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що пікове навантаження на систему охорони здоров'я, це коли перші 4-5 днів зростає кількість випадків захворювання. За його словами, це пікове навантаження могло призвести до того, що в Україні би зростала динаміка захворювання з інших хвороб, коли швидка не встигала б доїзджати до хворого і надавати йому допомогу.

"Коли ми говоримо про карантин, то це все таки було комплексне питання, яке дозволило б стримати розвиток і пікове навантаження на систему охорони здоровя', - сказав Ляшко.

Він зазначив, що збудник коронавірусної хвороби є новою інфекцією, і поки не відомо, як він себе поведе далі.

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.