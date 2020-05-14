Уряд дав добро на відкриття непродовольчих ринків

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, 14 травня, інформує Урядовий портал.

"Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набуде чинності після опублікування", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема через роботу непродовольчих ринків.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеелнський заявив, що непродовольчі ринки в Україні потрібно відкривати - за умови дотримання ними заходів безпеки.

З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Станом на 12 травня повідомлялося, що в Україні уже розпочали свою діяльність 640 агропродовольчих ринків в умовах карантину.