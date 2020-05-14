Зеленський: Треба відкрити непродовольчі ринки, адже магазини працюють

Непродовольчі ринки в Україні потрібно відкривати - за умови дотримання ними заходів безпеки.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час традиційної наради з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє пресслужба ОП.

«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – наголосив глава держави.

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Як повідомлялося, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Станом на 12 травня повідомлялося, що в Україні уже розпочали свою діяльність 640 агропродовольчих ринків в умовах карантину.