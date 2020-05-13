В Україні уже працюють 640 агропродовольчих ринків

В Україні уже розпочали свою діяльність 640 агропродовольчих ринків в умовах карантину

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 12 травня 2020 року фахівці Держспоживслужби перевірили 640 агропродовольчих ринків, розпочали свою діяльність – 640 ринків, були не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи суб’єкта господарювання – 14, зокрема по 1 - в Кіровоградській, Луганській, Львівській областях, 4 - у Харківській та 7- у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 3 агропродовольчих ринки у Харківській області закрито за рішенням органів місцевої влади.

За виявлені недоліки та порушення встановлених санітарних вимог територіальними органами Держспоживслужби винесено 56 приписів (пропозицій), найбільше із них у Волинській - 7, у Дніпропетровській - 11, у Львівській - 6, у Харківській - 11, у Херсонській - 8, у Чернігівській - 6 та інші. Складено 1 протокол в Івано-Франківській області. Для вжиття відповідних заходів інформувались органи місцевої влади та органи національної поліції, наголосили у службі.

За період з 1 травня по 12 травня спеціалістами територіальних органів Держспоживслужби видано 710 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 50 протоколів.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.