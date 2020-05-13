В Україні уже працюють 640 агропродовольчих ринків
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Станом на 12 травня 2020 року фахівці Держспоживслужби перевірили 640 агропродовольчих ринків, розпочали свою діяльність – 640 ринків, були не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи суб’єкта господарювання – 14, зокрема по 1 - в Кіровоградській, Луганській, Львівській областях, 4 - у Харківській та 7- у м. Києві", - йдеться у повідомленні.
У профільному відомстві зауважили, що через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 3 агропродовольчих ринки у Харківській області закрито за рішенням органів місцевої влади.
За виявлені недоліки та порушення встановлених санітарних вимог територіальними органами Держспоживслужби винесено 56 приписів (пропозицій), найбільше із них у Волинській - 7, у Дніпропетровській - 11, у Львівській - 6, у Харківській - 11, у Херсонській - 8, у Чернігівській - 6 та інші. Складено 1 протокол в Івано-Франківській області. Для вжиття відповідних заходів інформувались органи місцевої влади та органи національної поліції, наголосили у службі.
За період з 1 травня по 12 травня спеціалістами територіальних органів Держспоживслужби видано 710 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 50 протоколів.
Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.