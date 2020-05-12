На Луганщині підприємці вимагали відкрити непродовольчі ринки

Підприємці, які вийшли на акцію з вимогою відкриття непродовольчих ринків, обговорили із керівником Луганської області Сергієм Гайдаєм умови подальшого послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Передати голові Луганської обласної державної адміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю звернення щодо відкриття непродовольчих ринків та магазинів, визначитись із датою, коли це можна буде зробити, прийшли на площу перед облдержадміністрацією підприємці з міст Лисичанськ та Рубіжне», - йдеться в повідомленні.

Гайдай зустрівся з ініціативною групою учасників акції, на зустрічі зазначив, що рішення щодо відкриття ринків він зможе прийняти за підсумками селекторної наради з Президентом, яка відбудеться сьогодні.

«На щастя, ми пройшли усі свята без загострення ситуації із захворюваністю на Соvid-19, і вже декілька днів немає нових випадків, люди тільки одужують. Тому ми будемо говорити про можливість відкриття магазинів канцтоварів, книгарень та інших за умови забезпечення санітарних норм», – поінформував Гайдай ініціативну групу від підприємців.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, торговці непродуктових ринків у Лисичанську вийшли сьогодні на акцію протесту і пообіцяли, в разі невиконання їхньої вимоги про поновлення роботи, почати перекривати вулиці.

Мітинг підприємців у Лисичанську / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, акції підприємців дозволити роботу непродовольчих ринків відбулися сьогодні у Вінниці, Луцьку. Львові.

З 12 березня в Україні ввели карантин та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 12 травня вони послаблені. Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Раніше була дозволена робота продовольчих ринків при забезпеченні низки умов для запобігання зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.