Під будинком Президента активісти вимагали не допустити "зливу" справи Гандзюк

Активісти під будинком Президента України на Грушевського, 9 у Києві вимагали не допустити повного "зливу" справи херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook організаторів акції – ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Ми маємо багато запитань до Президента. Ми хочемо знати, чи його слова про притягнення до відповідальності замовників вбивства Катерини Гандзюк не були порожніми обіцянками заради політичного піару. Саме тому сьогодні зранку ми прийшли до будинку, де він проживає», - йдеться у повідомленні.

Акція «Хто замовив Катю Гандзюк?» під будинком Президента / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Активісти наголосили, що вони не втомляться приходити під будинок Президента, до Офісу Президента чи на його офіційні зустрічі.

«Очевидно, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають Президенту про справжній стан речей. Ми готові розповісти Президенту те, що не цікавить генпрокурорку, про відсутність доказів у матеріалах справи і про помилки слідства», - уточнюється у повідомленні.

Активісти, зокрема, тримали у руках плакат із написом «Зеленський, визнай злив справи Гандзюк».

Поруч перебували правоохоронці, зокрема поліція діалогу.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

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Однак активісти заявляють, що справу про організацію нападу на Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла. 6 червня 2019 року п’ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від трьох до 6,5 року позбавлення волі.