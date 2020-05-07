ТСК з розслідування нападів на активістів проситиме про зустріч із Зеленським

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів планує 7 травня направити до Офісу Президента прохання про зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.

Про це журналістам повідомила заступник голови ТСК Соломія Бобровська (фракція партії «Голос») після завершення засідання.

«Відбулася зустріч із двома адвокатами Мангера, а також були викликані для допиту ТСК колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак та голова групи слідчих Служби безпеки Дмитро Ковачов, це перше. А по-друге, сьогодні (7 травня – ред.) буде, напевно, направлено прохання про зустріч ТСК до Президента України Зеленського», – зазначила Бобровська.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Бобровська повідомила, що комісія має намір звернутися з листом до Президента про необхідність зустрічі через актуальні події у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка.

ТСК із здійснення контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років провела засідання 29 квітня. Очікувалося, що на ньому заслухають генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Однак вони не з'явилися на засідання, яке відбувалося у дворі київського кафе, через відсутність гарантій безпеки.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Однак активісти заявляють, що цю справу правоохоронці передають до суду, не завершивши усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

6 червня 2019 року п’ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.