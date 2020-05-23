Карантин на Луганщині послаблять із 25 травня

У Луганській області - найнижчий рівень захворюваності на COVID-19 та стовідсоткове забезпечення медзакладів, тож регіон абсолютно готовий до послаблення карантинних заходів.

Такого висновку дійшли члени регіональної комісії ТЕБ і НС та одностайно ухвалили відповідне рішення, інформує пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«З 25 травня відновлюємо пасажирські перевезення автомобільним транспортом по області та на міжнародному сполученні, відкриваємо дитячі садочки, крім того, дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів та релігійних заходів з певними обмеженнями. З 1 червня розпочинаємо міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом та залізницею по усіх видах внутрішнього сполучення», - цитує пресслужба виступ голови облдержадміністрації Сергія Гайдая.

Крім того, дозволяється відкриття усіх закладів фізичної культури та спорту, спортивні зали та фітнес-центри, але групові заняття не більше 10 осіб.

Як повідомлялося, зранку 23 травня Міністерство охорони здоров’я включило Луганську область до переліку регіонів, які не готові до послаблення карантинних заходів. Відповідно до статистики, яку оприлюднило МОЗ, у Луганський області показник тестувань на коронавірус складає менше 12 на 100 тисяч населення. Утім, пізніше на нараді у Президента Луганщину вже не назвали як таку, де існує загроза спалаху коронавірусної інфекції.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.