Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

З 29 травня поновлюють роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.​​

"З 0:00 29 травня 2020 року поновлять свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку. Відповідні зміни щодо роботи пунктів пропуску внесені Кабінетом Міністрів України у Розпорядження № 288 від 13 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Також Державна прикордонна служба України поінформувала щодо відновлення роботи пунктів пропуску з українського боку суміжні країни, зокрема країни ЄС та Республіку Молдова, "оскільки до переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ".