Потік пасажирів через кордон збільшився до 20 тисяч осіб на добу

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Пасажиропотік через державний кордон зріс в середньому з 15 до 20 тисяч осіб за добу на в’їзд та виїзд з України. Учора прикордонники загалом оформили 19,5 тисяч громадян", йдеться у повідомленні.

Також в ДПСУ відмітили, що минулої доби під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону виявили трьох порушників карантину. Наші співвітчизники планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції. Наразі працівники Національної поліції стосовно порушників склали адміністративні протоколи.

Крім того, в пункті пропуску «Могилів – Подільський» охоронці кордону виявили громадянина України, який, з його слів, не мав можливості встановити мобільний додаток «Дій вдома» та відмовився від запропонованої медиками обсервації. При цьому чоловік, повертаючись з Молдови в Україну, провокуючи прикордонний наряд, спробував самостійно виїхати за межі пункту пропуску. За порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законній вимозі військовослужбовців Держприкордонслужби, прикордонники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та передали співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ