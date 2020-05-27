Потік пасажирів через кордон збільшився до 20 тисяч осіб на добу

Потік пасажирів через кордон збільшився до 20 тисяч осіб на добу

Укрінформ
За останній час пасажиропотік через державний кордон зріс в середньому з 15 до 20 тисяч осіб за добу на в’їзд та виїзд з України.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Пасажиропотік через державний кордон зріс в середньому з 15 до 20 тисяч осіб за добу на в’їзд та виїзд з України. Учора прикордонники загалом оформили 19,5 тисяч громадян", йдеться у повідомленні.

Також в ДПСУ відмітили, що минулої доби під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону виявили трьох порушників карантину. Наші співвітчизники планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції. Наразі працівники Національної поліції стосовно порушників склали адміністративні протоколи.

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Крім того, в пункті пропуску «Могилів – Подільський» охоронці кордону виявили громадянина України, який, з його слів, не мав можливості встановити мобільний додаток «Дій вдома» та відмовився від запропонованої медиками обсервації. При цьому чоловік, повертаючись з Молдови в Україну, провокуючи прикордонний наряд, спробував самостійно виїхати за межі пункту пропуску. За порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законній вимозі військовослужбовців Держприкордонслужби, прикордонники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та передали співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

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