Кабмін пропонує законодавчо закріпити обмін інформацією про осіб, які перетинали кордон

Уряд ініціює внесення зміни до статті 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу Україниˮ щодо отримання інформації про осіб, які перетинали державний кордон України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідний законопроєкт затверджений на засіданні Кабінету міністрів 27 травня та буде переданий на розгляд парламенту.

Зокрема, проєктом передбачається створення умов для визначення механізму обміну інформацією між Міністерством соціальної політики та Державною прикордонною службою «з метою здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства під час визначення права громадян на призначення державних виплат, а також виявлення можливих зловживань або фактів надання недостовірних даних, що призводить до нецільового використання бюджетних коштів на зазначені цілі».

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Як наголошується в пояснювальній записці, чинні нормативно-правові акти не забезпечують автоматизований обмін інформацією між держструктурами, тож це ускладнює отримання відомостей, необхідних для визначення права громадян на призначення чи отримання державних виплат.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.