Кабмін врегулював правила реєстрації місця проживання в іпотечному житлі

Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови, якою вносяться зміни до правил реєстрації місця проживання для врегулювання особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вносимо зміни у правила реєстрації з тим, щоб врегулювати особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі з метою вдосконалення цієї процедури й захисту іпотекодержателів. Прошу підтримати", - сказав міністр юстиції Денис Малюська, доповідаючи питання на засіданні уряду.

Водночас він попросив членів уряду підтримати проєкт постанови з доопрацюванням потягом доби.

"Ми все узгодили, міністерства на контакті, але потрібно ще формально доопрацювати", - додав міністр.