У Києві через недотримання санітарних вимог вже закрили один із продовольчих ринків - Кличко
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них – ринок «Десна» - Держпродспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів", - сказав Кличко.
Він зазначив, що дотримання норм у столиці контролюють групи з представників Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП «Київблагоустрій». Вони перевіряють роботу ринків, закладів громадського харчування та інших підприємств, що вже розпочали працювати.
За словами мера, у разі виявлення порушень на місце викликають наряд поліції і складають адмінпрокол.
"Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів щодо порушників", - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.
24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.