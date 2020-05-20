У Києві через недотримання санітарних вимог вже закрили один із продовольчих ринків - Кличко

У столиці за недотримання санітарних вимог закрили продовольчий ринок "Десна".

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них – ринок «Десна» - Держпродспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що дотримання норм у столиці контролюють групи з представників Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП «Київблагоустрій». Вони перевіряють роботу ринків, закладів громадського харчування та інших підприємств, що вже розпочали працювати.

За словами мера, у разі виявлення порушень на місце викликають наряд поліції і складають адмінпрокол.

"Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів щодо порушників", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.