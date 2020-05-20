Уже восени Київ може отримати 200 нових автобусів - Кличко

Столична влада планує придбати в лізинг 200 автобусів великої місткості.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У березні Київрада ухвалила рішення і дозволила "Київпастранс" укласти договір з "Укргазбанком" на придбання в лізинг 200 автобусів великої та особливо великої місткості. Фінансовий лізинг, зважаючи на бюджетні обмеження, сьогодні є єдиною можливістю для оновлення рухомого складу "Київпастрансу", - сказав Кличко.

За його словами, "Укргазбанк", майже 95% акцій якого належать державі, запропонував найвигіднші умови фінансового лізингу. "Автобуси столиця може отримати вже восени. А кошти має віддати протягом наступних 3,5 років", - наголосив мер.

Він зазначив, що це найбільша за багато останніх років закупівля громадського транспорту для Києва.

"Щоб припинити спекуляції, я доручив "Київпастрансу" спільно з "Укргазбанком" здійснити додаткову відкриту і публічну перевірку всіх пропозицій, що надійшли від постачальників. Розібрати ситуацію до молекул, щоб ні в кого не було сумнівів та публічно прозвітувати про остаточний вибір", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала підтримала проєкт договору фінансового лізингу на придбання містом 200 автобусів великої та особливо великої місткості.

Вартість лізингу – 50,7 мільйона євро.