Кличко сказав, коли у Києві можуть відкрити школи і дитсадки

Столична влада затвердила регламент підготовки дитячих садочків та шкіл для відкриття після карантину.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто готове з 25 травня відкрити метро. І зараз там тривають необхідні роботи. Ми очікуємо відповідного рішення уряду. Також Кабмін розглядає можливість відкриття дитячих садочків. Ми розуміємо, що з послабленням карантину підприємства і заклади повертають своїх співробітників на роботу, і відкриття дитсадків є критично необхідним для багатьох людей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину.

"Ми користувалися рекомендаціями наших колег з Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм. З моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні, щоб ретельно підготувати школи для випускних класів та садочки до відновлення роботи", - сказав він.

Він уточнив, що відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду.

"Першочергове завдання закладів - створити безпечні умови для дітей. У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих", - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За весь час епідемії в Києві померло 54 особи. Вилікувалися від коронавірусу 306 мешканців столиці.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.