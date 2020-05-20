У Києві зареєстрували 2410 випадків коронавірусу, за добу - 51

Інфікування коронавірусом у Києві за минулу добу лабораторно підтвердили ще в 51 людини. Двоє осіб за добу померли.

Про це під час щоденного брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 51 людину. Серед них – 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей", - зазначив він.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили в Деснянському районі – 13 хворих, у Подільському – 6. Та по 5 випадків - у Святошинському і Дарницькому районах столиці", - додав мер Києва.

За словами Кличка, одужала за минулу добу 21 людина.

Серед тих, хто захворів: 25 жінок віком від 22 до 75 років та 3 дiвчинки – дев'яти, дванадцяти і шістнадцяти років. А також 19 чоловікiв від 19 до 77 років і чотири хлопчики – від 8 місяців до 12 рокiв.

На сьогодні в Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання COVID-19. За весь час епідемії в Києві померло 54 особи. Вилікувалися від коронавірусу 306 мешканців столиці.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.