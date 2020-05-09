У Києві 10 травня відкриються 19 ринків

Столична влада оприлюднила перелік агропродовольчих ринків, яким дозволено розпочати роботу 10 травня.

Про це інформує КМДА.

Як зазначається, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 10 травня 19 агропродовольчих ринків:

Торговельний майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А.

Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. Ізюмська, 1.

ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник», вул. Попудренка, 90/2

КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115.

ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.

Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80.

КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2.

Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Сверстюка, 3.

Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Попудренка, 5.

ТОВ «Путь», ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6.

Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», проспект Академіка Глушкова, 32-38.

ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94.

ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.

МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.

ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», вул. Депутатська, 2.

Ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський», бульвар В. Гавела, 18.

ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок «Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.

КМДА нагадує, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

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Зокрема, на ринках має бути забезпечено масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційне вимірювання температури на вході; недопуск на територію осіб з ознаками ГРВІ; дистанцію у 3 м між торговими місцями та 1,5 м - між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Окрім того, не допускається стихійна торгівля на прилеглій території, а також приготування та споживання їжі на місці продажу.