У Києві завтра відкриють 13 ринків

У Києві 8 травня можуть відкритися 13 агропродовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що за інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати з 8 травня 13 агропродовольчих ринків:

торгівельний майданчик “Феофанівський”, вул. Академіка Заболотного 48-А;

ринок “Деміївський”, вул. Ізюмська, 1;

ТРК “Базар на Лісовій”, вул. Попудренка, 65;

ринковий комплекс “Маяк”, вул. Попудренка, 90/2;

КП “Володимирський ринок”, вул. Антоновича, 115;

ТОВ “Печерський ринок”, пл. Печерська, 1;

ринок “Ілліс”, вул. Чорнобильська, 16/80;

КП “Бессарабський ринок”, Бессарабська пл., 2;

ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Сверстюка, 3;

Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Попудренка, 5;

ТОВ “Путь”, ринок “Шлях”, вул. Зодчих, 52/1;

ринок ПП “Коллібріс”, вул. Л. Курбаса, 6;

ринок “Борщагівський”, ТОВ “ТК” “Борщагівський”, вул. Зодчих, 58.

Як повідомлялося, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами і дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено відсутність стихійної торгівлі навколо.

Крім того, діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.