Зеленський закликає не розслаблятися: Війна з коронавірусом триває

Пом'якшення обмежувальних заходів не означає, що можна ходити без масок чи збиратися великими компаніями, кожен наступний етап пом'якшення карантину ставатиме можливим тільки після досягнення відповідних показників.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дорогі українці! Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не відміна, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер усім можна розслабитись: ходити без маски або збиратися великими компаніями, або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не відміняв", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня і стосуватиметься серед іншого спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО тощо.

Президент зауважив, що наразі ніхто не розуміє, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки та потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро.

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За його словами, кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли буде досягнуто конкретних показників, зокрема, помірної кількості нових випадків захворюваності та некритичного завантаження ліжок у лікарнях.

"Простими словами: щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте: нам узагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом’якшення доведеться посилювати карантин", - зазначив Зеленський.

Він долав, що наразі Україні вдається "втримувати ситуацію" завдяки вчасним діям та підтримці громадян і закликав продовжувати це. "Війна з коронавірусом ще не завершена. Невидимий ворог ще не переможений. Тому наша боротьба продовжується, і я сподіваюсь, ви готові нам у цьому допомагати", - наголосив Президент.

Глава держави закликав українців бути відповідальними, носити маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуватись заходів гігієни. "Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність. Наступні дні – ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом’якшення карантину", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки, 343 пацієнти одужали.