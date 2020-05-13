Уряд дозволить гуляти більшими компаніями і збиратися вчотирьох у ресторанах

Уряд вирішив пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі, тому прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей після технічних доопрацювань відповідної урядової постанови та набуття нею чинності.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.

«Після запуску першого етапу виходу з карантину уряд працював над можливістю послаблення ще деяких обмежень. Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках зможе четверо», - написав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.