Із 22 травня можна буде ще більше послабити карантин – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може розпочатися другий етап послаблення карантинних заходів.

Про це він сказав, відкриваючи засідання уряду 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість тих, хто одужав, збільшується щодня і сьогодні є рекордна кількість тих, хто одужав, - 343 людини... На жаль, цей показник не перевищує кількість захворілих сьогодні, але ця помірна статистика є результатом заходів, відповідальності громадян і бізнесу. Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм - з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в уряді працюють над питанням подальшого послаблення карантину.

Водночас Шмигаль зауважив, що з 11 травня в Україні почали діяти перші карантинні пом'якшення, але це не означає, що коронавірусу більше немає, чи що він став менш небезпечним.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки і 343 пацієнти одужали.

Фото: КМУ